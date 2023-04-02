فيديو | ماذا يفعل كريستيانو رونالدو وجورجينا في مسلسل كوميدي سعودي؟

ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وشريكته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، من أكثر الشخصيات تداولًا في المسلسلات الكوميدية السعودية خلال شهر رمضان المبارك.
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وانضم رونالدو إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، ليتحدث العالم أجمع عن تلك الصفقة القياسية التي كلفت العالمي حوالي 200 مليون يورو.
وقام برنامج "ستوديو 23" المذاع عبر قناة MBC وشاهد، بعرض "سكيتش" يسخر فيه من ملاحقي النجم البرتغالي رونالدو وصديقته جورجينا.
ويظهر في البرنامج ممثل يجسد دور رونالدو هو في عدة مناسبات مع جورجينا، ودائمًا يتوجهون لهما المعجبين من أجل التقاط الصور التذكارية معهما.
وليست هي المرة الأولى التي يسخر فيها البرنامج السعودي الكوميدي، من تواجد رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق أن سخر أيضًا من تعامل الحكام معه.
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