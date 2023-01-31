فيديو | ماذا يخبئ للهلال؟ .. رد مفاجئ من الوليد بن طلال بعد مطالب ضم ميسي

الآمال تزداد بشأن استقدام ميسي للدوري السعودي

Shahid

لن يقبل جمهور الهلال السعودي بغير التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، للرد على صفقة غريمه النصر العالمية.

النصر بدأ العصر الجديد للكرة السعودية في الميركاتو الشتوي المنصرم بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم حاليًا.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ولم يترك جمهور الزعيم أي فرصة لحث المسؤولين على التعاقد مع ميسي، تعويضًا له، إذ كان رونالدو أقرب للأزرق لولا حرمانه من التعاقدات في الشتاء المنقضي، وبالفعل نجحوا في إيصال رسالتهم مباشرةً للأمير الوليد بن طلال؛ رجل الأعمال وذهبي الهلال.

أحد الجماهير الهلالية التقى بالأمير وليد بن طلال وطالبه بضم ليو، فجاء رد ذهبي الزعيم عليه: "ابشروا به"، لتزداد آمال استقدام بطل كأس العالم قطر 2022 للدوري السعودي.

يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع فريقه الباريسي خلال يناير الجاري، ووفقًا للتقارير الأجنبية فإن هناك اتفاقًا بينه وبين مسؤولي ناديه لتجديد العقد خلال الفترة المقبلة.

Shahid