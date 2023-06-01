فيديو | ماذا قال؟ .. كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر بـ"تصريح تاريخي" بعد أنباء طلب الرحيل

أحمد فرهود
Cristiano Ronaldo greets President of Al-Nassr, Musalli Al-Muammargetty
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

تصريحات تاريخية من كريستيانو رونالدو بعد أنباء طلبه الرحيل من النصر ورغبته في العودة إلى أوروبا

بعد أسابيع قليلة للغاية من انتقاله إلى نادي النصر، ونحن نسمع أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، غير سعيد ويريد العودة إلى الملاعب الأوروبية من جديد.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي" تقريبًا.

لكن، الأسطورة البرتغالية وفي حوار مع الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعرب عن شعوره بالسعادة والراحة مع النصر؛ بالقول: "نعم.. إنني في منزلي الآن".

وأضاف كريستيانو: "شعرت بالتوتر في أيامي الأولى داخل النصر، بسبب العادات والتقاليد الجديدة؛ ولكنني أشعر بالراحة الآن، وبدأت في التعود على الأجواء".

ووصف رونالدو، "حفلة" تقديمه كلاعب جديد في قلعة العالمي، بأنها واحدة من أبرز لحظات مسيرته الكروية؛ قائلًا: "كان يومًا مختلفًا، ومميزًا في العديد من النواحي".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل 14 هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال 19 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

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