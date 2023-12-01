فيديو | ليلة وداعية الدرة .. الهلال "يكتسح" النصر في حفلة الفرص المهدرة

الهلال وسع الفارق في صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا كبيرًا على النصر، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الهلال بهذه النتيجة، وسع الفارق في الصدارة إلى 7 نقاط كاملة؛ حيث وصل إلى النقطة 41، بينما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عند النقطة 34 في الوصافة.

بدأت المباراة بشكل ساخن؛ حيث تلاعب الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، بدفاعات النصر، قبل أن يسدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل، في الدقيقة الثالثة.

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ولم تمر سوى دقيقة واحدة فقط على هجمة ميتروفيتش، حتى أهدر النجم الدولي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، واحدة من أغرب الفرص؛ عندما سدد الكرة أعلى العارضة، رغم أنه كان وجهًا لوجه أمام المرمى النصراوي.

وفي الدقيقة الثامنة.. كرر سالم نفس اللعبة مجددًا، عندما سدد أعلى العارضة النصراوية؛ بعد خطأ في إبعاد الكرة، من الحارس الدولي الشاب نواف العقيدي.

وجاءت أولى فرص النصر، في الدقيقة 11، بعد مراوغة من النجم البرازيلي الكبير أندرسون تاليسكا، داخل منطقة الجزاء الهلالية، على طريقة الأسطورة بيليه، قبل أن يسدد الكرة أعلى العارضة.

وعاد الهلال لتشكيل الخطورة مجددًا؛ حيث لم يستغل البرازيلي ميشيل ديلجادو، خطأ فادح من العقيدي في الدقيقة 14، عندما سدد الكرة في مكان وقوف الحارس، رغم أن زاويتي المرمى النصراوي، كانتا خاليتين للتسجيل.

وظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، لأول مرة في الديربي في الدقيقة 21، عندما سدد كرة خطيرة من حدود منطقة الـ18، تصدى لها المغربي ياسين بونو، حارس نادي الهلال.

وأهدر البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، فرصة هلالية خطيرة، في الدقيقة 28، قبل أن يهدأ اللعب تمامًا، في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبالشوط الثاني.. أهدر سالم أهم الفرص في الدقيقة 64؛ ليرد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال، بعدها بثواني، بتسجيل هدف فريقه الأول، برأسية أكثر من رائعة.

وألغى حكم المباراة، هدفًا رائعًا لكريستيانو رونالدو، في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بداعي وجوده في منطقة التسلل، قبل تحويل الكرة إلى داخل الشباك.

ورفض ميتروفيتش، إلا أن يترك بصمته في آخر المباريات على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، قبل تطويره؛ حيث سجل الهدف الثاني للهلال، في الدقيقة 90، قبل أن يظهر مجددًا بإحراز الثالث، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع؛ ليمنح فريقه أغلى 3 نقاط في الموسم.

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