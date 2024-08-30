فيديو | ليس مدربًا متواضعًا فقط.. واين روني مغنٍ فاشل أيضًا!

الأسطورة الإنجليزي لم ينجح بعد انتهاء مشواره كلاعب أبدًا..

لم يكتف الإنجليزي الدولي السابق وأسطورة مانشستر يونايتد واين روني بفشله كمدرب جديد مع "بلايموث" في الدرجة الأولى الإنجليزية.

الفشل وصل إلى عدم النجاح كمغنٍ في إحدى الصالات الموسيقية بالمدينة، أثناء أحد عروض موسيقى "الكاريوكي" في ناد ليلي.

روني ظهر وهو يغني بشكل غير مثير على الإطلاق، مع أزياء "بيسبول" تشتمل على الشكل الكامل إضافة إلى قبعة أخفت بعض ملامحه.

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ولم يحقق بلايموت سوى فوز واحد في أول 5 مباريات له بالتشامبيونشيب، تعادل في مباراتين وخسر مباراتين أخريين.

كما خرج من كأس الرابطة في أدوارها التمهيدية وتنتظره مباراة في الجولة المقبلة من التشامبيونشيب أمام ستوك سيتي.