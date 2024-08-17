فيديو | ليساندرو مارتينيز يحرج كاراجر بسبب "قصر قامته"!

مباراة كبيرة للأرجنتيني ضد فولهام

تحدث مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز عقب انتصار ناديه على فولهام في افتتاح مباريات الموسم الجديد من البريميرليج، ومزح مع جيمي كاراجر بسبب سابق انتقاده له كونه مدافع قصير القامة.

وانتصر يونايتد بهدف نظيف على ضيفه مساء الجمعة في "أولد ترافورد"، وكان الأرجنتيني أحد أبرز لاعبي ناديه، خصوصاً بنجاحه في التصدي لآداما تراوري رغم فارق القدرات البدنية بين اللاعبين.

وعقب اللقاء، استضافت "سكاي" مارتينيز بحضور كاراجر لتحليل المباراة، ليسأله جاري نيفيل عن مدى تأثره بمدى قوة الدوري البدنية، ليرد مدافع يونايتد: "هل تقصد له"، وأشار إلى قائد ليفربول السابق، في إشارة إلى تصريحاته السابقة.

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وتلقى كاراجر التصرف بشكل عفوي، وذهب للوقوف بجوار مارتينيز، ليجد أنه تقريباً في نفس طول المدافع الأرجنتيني، وسخرية روي كين الحاضر أيضاً، إذ قال لاعب يونايتد السابق: "أنت ترتدي حذاء بكعب".