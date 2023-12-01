فيديو | لويس كاسترو يكشف أهم مميزاته .. ويحذر من خسارة النصر أمام الهلال لهذا السبب!

تصريحات لويس كاسترو قبل ديربي الهلال والنصر

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أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن حماسه الشديد، لمواجهة الديربي أمام فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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النصر يحل ضيفًا على الهلال، في آخر مباراة على ملعب الملك فهد الدولي، قبل الإغلاق لـ"التطوير"؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

كاسترو أكد على أن النصر، لا يجب أن يخسر الديربي أمام الهلال بـ"أي شكل"؛ خاصة أن العالمي سقط في أول مباراتين بمسابقة الدوري؛ وهو ما أثر على نقاط الفريق، في جدول الترتيب.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن نادي مثل الزعيم الهلالي، لا يخسر الكثير من النقاط في الدوري؛ لذلك يجب على فريقه أن يكون حذرًا، ولا يفقد هو الآخر، العديد من النقاط.

وأضاف: "أنا أحب التحديات والضغوطات.. هذا يجعلني أشعر بأنني لازلت على قيد الحياة، فكرة القدم في قلبي دائمًا".

وفي النهاية.. أشاد لويس كاسترو، بنجوم النصر الحاليين، مؤكدًا على أنهم يملكون خبرة كبيرة في عالم الساحرة المستديرة، وهو يقوم فقط ببث الحماس فيهم؛ حيث يعتبر هذا الأمر من أهم مميزاته في عالم التدريب.

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