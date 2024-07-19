فيديو | لويس كاسترو في موقف محرج .. لاعب النصر يرد على منتقديه بـ"لوحة فنية رائعة"

فوز ودي للنصر في معسكره بالبرتغال..

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فوزًا "وديًا" مساء يوم الجمعة، على نظيره ماريتيمو البرتغالي، بهدف مقابل لا شيء.

النصر يعسكر في البرتغال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ حيث كان قد تعادل في مباراته الودية الأولى (1-1) مع الفريق المحلي لوليتانو.

هدف المباراة الوحيد؛ سجله النجم البرازيلي أليكس تيليس، ظهير أيسر الفريق النصراوي، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، وبلوحة فنية رائعة.

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تيليس قام بتنفيذ "ركلة حرة" تحصل عليها الفريق النصراوي، حيث سددها صاروخية داخل الشباك؛ لينتزع بها آهات جميع المتواجدين في الملعب.

ويُعد النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة، أحد أقوى الأجانب المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب آخر التقارير.. قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، "الاستغناء" عن تيليس في الصيف الحالي؛ إذا نجح مجلس الإدارة في التعاقد مع اسم محلي بدلًا منه.

جدير بالذكر أن قطاع كبير من الجماهير النصراوية هاجموا أليكس تيليس؛ بسبب مستواه المتذبذب، منذ الانضمام إلى الفريق الأول، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صيف عام 2023.