فيديو | "لن تكون وحدك يا كريستيانو رونالدو" .. هييرو يشعل أزمة كبرى في المكسيك قبل الانتقال إلى النصر

أسطورة ريال مدريد السابق في طريقه للنصر..

أثار الإسباني فيرناندو هييرو، الجدل في الملاعب المكسيكية؛ وذلك قبل فترة قليلة، من توليه المرتقب لمنصب المدير الرياضي بنادي النصر السعودي.

النصر توصل إلى اتفاق مع هييرو، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الرياضي لنادي تشيفاس جوادالاخار المكسيكي؛ للعمل في الفريق العاصمي، دون توقيع أي عقود رسمية - حتى الآن -.

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو للمدير الرياضي الإسباني، وهو يتواجد في ممر "غرف الملابس"؛ بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة جوادالاخارا وتولوكا، في الدوري المكسيكي.

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هييرو ظهر في الفيديو، غاضبًا بشدة من أداء الطاقم التحكيمي للمباراة؛ حيث قام بالانفعال الشديد عليهم، مع توبيخهم ببعض الكلمات؛ بسبب إلغاء هدف "ثاني" لفريقه.

جوادالاخارا فاز على أرضه ووسط جماهيره، فجر اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، بهدف مقابل لا شيء على تولوكا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري المكسيكي "Clausura"؛ حيث سيلتقيا أيابًا يوم 12 مايو 2024.

جدير بالذكر أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ظهر في كثير من المباريات، خلال الموسم الرياضي الحالي تحديدًا 2023-2024، وهو يعترض وينفعل بشدة على حكام المباريات؛ الأمر الذي قد يشاركه فيه هييرو؛ بعد الانضمام إلى قلعة العالمي رسميًا، في الأيام القادمة.