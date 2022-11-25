فيديو | لم يفوت لحظة .. مشجع يستغل قطر لحضور المونديال بأكمله

تجربة فريدة لليوتيوبر الإنجليزي

أطلق اليوتيوبر الإنجليزي "ثيو" تحدٍ خاص، وذلك بمناسبة انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، وهو حضور جميع مباريات المونديال بداية من مباراة الافتتاح وحتى النهائي.

وانطلقت منافسات كأس العالم قطر 2022 بداية من 20 نوفمبر الجاري، حيث ينتهي يوم 18 ديسمبر المقبل.

ونشر ثيو حتى الآن يومياته في كأس العالم قطر، حيث حضر جميع المباريات منذ انطلاقة المونديال، عبر حسابه على موقع "يوتيوب" الشهير.

ويحظى ثيو بمتابعة كبيرة، حيث يتابعه على حساب يوتيوب أكثر من مليون مشترك، بسبب خفة ظله، وهو ما يثير إعجاب من يشاهده.

وحضر اليوتيوبر الإنجليزي مباراة منتخب الأرجنتين أمام نظيره السعودي بقميص التانجو، وعلى الرغم من ذلك كان يشجع المنتخبين دون أي مشكلة.