فيديو | لم يسجل ولكن .. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة

إنتر ميامي أصبح على مقربة من الفوز بلقب جديد بعد تأهله إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة..

تأهل إنتر ميامي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة "كأس لامار هانت"، بعد فوز مثير على سينسيناتي بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وعلى الرغم من أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي لم يكن من بين مسجلي أهداف فريقه خلال اللقاء، إلا أنه ألهم عودة الفريق المذهلة في المباراة.

إنتر ميامي تأخر في النتيجة بهدفين دون رد منتصف الشوط الثاني، بعدما تقدم سينسيناتي بالهدف الأول في الدقيقة 18 قبل أن يعزز النتيجة في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

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لكن ميسي نجح في إنعاش فريقه بعدما قدم تمريرة حاسمة إلى ليوناردو كامبانا في الدقيقة 68، وبينما ظن الجميع أن إنتر ميامي قد ودع البطولة بالفعل مع اقتراب صافرة النهاية، جاءت تمريرة من العدم وجهها ميسي إلى كامبانا في الدقيقة 90+7 لتسفر عن هدف التعادل، وتفرض الأشواط الإضافية على اللقاء.

وتمكن إنتر ميامي من التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الإضافي الأول، لكن سينسيناتي رد بهدف التعديل قبل ست دقائق على صافرة النهاية.

وفي ركلات الترجيح، تمكن ميسي ورفاقه من تسجيل 5 ركلات بنجاح، فيما أخفق نيك هاجلوند مدافع سينسيناتي في تسجيل ركلة فريقه الخامسة، ليمنح إنتر ميامي التأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة يوم 27 سبتمبر 2023، حيث يلعب إنتر ميامي أمام هيوستن دينامو الذي تخطى عقبة ريال سولت لايك في نصف النهائي.