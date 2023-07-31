فيديو | لم يحتج الكثير من الوقت .. أندريه أونانا يهاجم هاري ماجواير علنًا!

أخطاء ماجواير الدفاعية أثارت استياء أونانا..

شن الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هجومًا عنيفًا على هاري ماجواير مدافع "الشياطين الحمر"، وذلك خلال مباراة الفريق الودية أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

مانشستر يونايتد خسر أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليجانت في ولاية نيفادا، ضمن جولة الفريقين التحضيرية للموسم الجديد.

الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني شهدت خطأً فادحًا من ماجواير أثناء تمرير الكرة في منتصف ملعب فريقه، ليستغل لاعبو بوروسيا دورتموند الفرصة ويشنوا هجمة مرتدة سريعة، لكنها مرت بسلام على مرمى أونانا.

الحارس الكاميروني توجه سريعًا إلى ماجواير بعد انتهاء الهجمة، ووجه له حديثًا غاضبًا للغاية، وفيما يبدو وجهه إلى ما كان يجب فعله عندما كانت الكرة معه، خاصة أن ماجواير كان بطيئًا كذلك في عودته للتغطية الدفاعية.

ويبدو أن انفعال أونانا على زملائه يعد أسلوبًا معتادًا منه، حيث سبق له الدخول في شجار مع البوسني إدين دجيكو زميله في إنتر الإيطالي، فريقه السابق، خلال مباراة "النيراتزوري" أمام بورتو الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وحينها اشتبك أونانا لفظيًا مع المهاجم البوسني المخضرم، بعدما طلب منه دجيكو التوقف عن الاحتجاج على الحكم والتركيز في المباراة، ليوجه له الكاميروني السباب قبل تدخل بعض لاعبي إنتر لمنع تفاقم الأمر.