فيديو | "لم أكن أجد الطعام" .. نجم الهلال يلخص في 27 ثانية كيف غيرت كرة القدم حياته

عانى كثيرًا قبل كرة القدم..

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في مقطع فيديو قصير.. لخص النجم الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، كيفية تغيير كرة القدم لحياته بالكامل.

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كوليبالي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وظهر كوليبالي في مقطع فيديو لا يتعدى مدته الـ27 ثانية، مع زميله في دفاع الهلال علي البليهي؛ حيث ردد الأخير قائلًا: "الحمد لله كرة القدم.. الحمد لله كرة القدم".

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وتفاعل المدافع السنغالي مع البليهي؛ قائلًا: "الحمد لله كرة القدم.. الحمد لله الهلال.. الحمد لله نابولي.. الحمد لله تشيلسي"، شاكرًا الله عز وجل على نعمه الكثيرة.

وأكد خاليدو كوليبالي، على أنه قبل احتراف كرة القدم، وتمثيل هذه الأندية الكبيرة، لم يكن يجد الطعام أو السيارات أو البنزين، أما الآن فكل شيء متوفر في حياته.

جدير بالذكر أن كوليبالي، ساهم بشكل كبير في كتابة الهلال للتاريخ، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث حقق الفريق 31 انتصارًا متتاليًا في كافة المسابقات؛ وهو رقم قياسي جديد، في عالم الساحرة المستديرة.

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