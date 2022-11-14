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فيديو | لمنعه من القفز .. فلامنجو يعين حراسًا لإنقاذ فيدال "السكران"

أحمد الغنام
11:58 ص غرينتش+3 14‏/11‏/2022
Arturo Vidal Flamengo
فلامنجو عين حراسًا شخصيين لمحاولة منع فيدال من القفز أثناء احتفالات الفريق بلقب كوبا ليبرتادوريس.

يبدو أن التشيلي أرتورو فيدال نجم خط وسط نادي فلامنجو البرازيلي لم يكن في كامل وعيه خلال احتفالات الفريق بتحقيق لقب كوبا ليبرتادوريس 2022.

فلامنجو حقق لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 على حساب أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، بعد الفوز في المباراة النهائية بهدف دون رد، والتي أقيمت في 29 أكتوبر 2022.

ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف احتفالات فلامنجو باللقب الثالث في تاريخه بالبطولة، بعدما حقق لقبين في 1981 و2019.

وخلال احتفالات فلامنجو بالفوز، ظهر فيدال في حالة سُكر شديد ولم يكن في وعيه، لدرجة أنه كان يحاول القفز من مكان الاحتفالات الذي وضعه النادي.

ويبدو أن فلامنجو كان يعي بالفعل أن لاعبه التشيلي لم يكن في أفضل أحواله، وقام بوضع رجال أمن فقط للانتباه له وتصرفاته ومنعه من إيذاء نفسه أثناء الاحتفالات.

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