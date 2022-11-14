فيديو | لمنعه من القفز .. فلامنجو يعين حراسًا لإنقاذ فيدال "السكران"

فلامنجو عين حراسًا شخصيين لمحاولة منع فيدال من القفز أثناء احتفالات الفريق بلقب كوبا ليبرتادوريس.

يبدو أن التشيلي أرتورو فيدال نجم خط وسط نادي فلامنجو البرازيلي لم يكن في كامل وعيه خلال احتفالات الفريق بتحقيق لقب كوبا ليبرتادوريس 2022.

فلامنجو حقق لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 على حساب أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، بعد الفوز في المباراة النهائية بهدف دون رد، والتي أقيمت في 29 أكتوبر 2022.

ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف احتفالات فلامنجو باللقب الثالث في تاريخه بالبطولة، بعدما حقق لقبين في 1981 و2019.

وخلال احتفالات فلامنجو بالفوز، ظهر فيدال في حالة سُكر شديد ولم يكن في وعيه، لدرجة أنه كان يحاول القفز من مكان الاحتفالات الذي وضعه النادي.

خلال احتفالات فلامنغو اللاعب التشيلي فيدال لم يكن في وعيه و كاد أن يقفز ، تم وضع رجال أمن فقط للإنتباه له 🥃 .#Vidal pic.twitter.com/GpxKZwl4at — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) November 14, 2022

ويبدو أن فلامنجو كان يعي بالفعل أن لاعبه التشيلي لم يكن في أفضل أحواله، وقام بوضع رجال أمن فقط للانتباه له وتصرفاته ومنعه من إيذاء نفسه أثناء الاحتفالات.