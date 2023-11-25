فيديو | للحكم أم يايسله؟ رد فعل قوي من جماهير الأهلي بعد لقاء الشباب

شاهد ماذا فعلت جماهير الأهلي بعد التعثر أمام الشباب

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عبرت جماهير النادي الأهلي عن غضبها بعد تعادل فريقها أمام الشباب ببطولة دوري روشن السعودي، خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت.

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الأهلي تعادل مع الشباب سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه جماهير الأهلي وهي تُطلق صافرات استهجان، أثناء خروج المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، رفقة حكم المباراة.

ومن جانبه علق يايسله خلال المؤتمر الصحفي على صافرات الاستهجان، حيث قال: "أنا ملتزم بعملي لتطوير الأهلي، وصافرات الاستهجان ربما لم تكن لي، ربما كانت للحكم الذي لم يوفق في قرارات كثيرة اليوم".

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ويواجه يايسله سيلًا من الانتقادات، بسبب تراجع مستوى ونتائج الأهلي مؤخرًا، وذلك بعدما تعادل في آخر مباراتين في دوري روشن السعودي، أمام ضمك ثم الشباب.

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