فيديو | لقطة غريبة .. حارس التعاون يعتذر لجمهور الاتحاد!

أحمد رفعت
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Raghid Najjaral taawon twitter
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حارس التعاون يعتذر لجمهور الاتحاد بشكل غريب!

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عبر راغد النجار حارس مرمى التعاون، عن سعادته الكبيرة بعد قيادته لفريقه لتحقيق الفوز على الاتحاد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، بلقطة غريبة، بعدما اعتذر لجمهور العميد بسبب تألقه أمام فريقهم!

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وفاز التعاون على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقال النجار خلال تصريحات عبر قناة "SSC": "كنت أنتظر هذه الفرصة منذ عمر الـ8 سنوات، وكان من الصعب الحصول عليها بسبب وجود 8 لاعبين أجانب".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالفوز وحصلت على الفرصة أخيرًا، وأعتذر إلى جمهور الاتحاد، لست أنا السبب في هزيمتهم، واعذروني لأنها أول مباراة لي من سنتين أو 3، وكانت المباراة أمام المتصدر".

واختتم النجار تصريحاته قائلًا: "أشكر جمهور التعاون ولي عتاب، عليهم الحضور في كل المباريات لأننا في مركز جيد، وأشكر إدارة النادي التي منحتني الثقة، وهذه من أفضل الإدارات التي تعاملت معها في حياتي".

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