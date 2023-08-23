فيديو | لقطة عاطفية في الدوري الأرجنتيني .. طفل يواسي حارسًا بعد خسارة فريقه

لقطة عاطفية هزت كرة القدم الأرجنتينية..

استعادت وسائل الإعلام الأرجنتينية واحدة من أكثر الذكريات العاطفية ربما في تاريخ كرة القدم، والتي حدثت في نهاية مباراة بوكا جونيورز أمام ديفينسا خوستيكا في الجولة 15 لمنافسات الدوري الأرجنتيني في مثل هذا اليوم من عام 2022.

المباراة انتهت بفوز بوكا جونيورز بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني، لينخرط إيزيكيل أونساين حارس مرمى ديفينسا خوستيكا في وصلة بكاء بعد خسارة فريقه.

لكن المشهد بعد بكاء الحارس لم يكن متوقعًا على الإطلاق، بعدما ركض طفل يبلغ من العمر 12 عامًا من المدرجات، حتى وصل إلى أونساين وعانقه عناقًا طويلًا لمواساته.

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الصبي، تيزيانو كاريزو، كشف عن الكلمات التي قالها إلى أونساين في حوار مع إذاعة "DSports" الأرجنتينية، حيث قال: "أخبرته ألا يبكي، قلت له أبي يقول لي دائمًا أنه في كرة القدم هناك الفوز وهناك الخسارة".

وأضاف: "أخبرته أيضًا أنني أريد أن أكون مثله عندما أكبر، ورد بأنني يجب أن أعمل بجد في المدرسة، وأن أتطلع دائمًا إلى الأمام".

من جانبه، روى والد الصبي كيف كانت اللحظة التي اقتحم فيها نجله الملعب، وقال: "كنا نشاهد المباراة وأخبرني أنه ذاهب إلى الحمام، وبعد دقائق قليلة رأيته معلقًا على السياج ويقفز إلى الملعب وركض ليعانق حارس المرمى".

وأضاف: "في عائلتي، نحن جميعًا أعضاء في ديفينسا خوستيكا وأولادي وأحفادي من عشاق أونساين".

وفي ختام حديثه كشف أن نجله توجه إلى غرفة تبديل الملابس حيث التقى باللاعبين، وقال له: "أبي، لقد حققت حلمي".