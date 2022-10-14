فيديو| لقطة طريفة.. تصويبة ساكا ترتطم بنافذة منزل في مباراة آرسنال وبودو/جليمت

الإنجليزي صوب كرة قوية لكنها ضلت هدفها تمامًا!

لقطة طريفة للغاية شهدتها مباراة بودو/جليمت ضد آرسنال في بطولة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف سجله بوكايو ساكا.

ساكا نفسه كان بطل لقطة طريفة، حين كان قريبًا من مرمى الفريق النرويجي، ثم أطلق تصويبة عالية وغير متقنة، ذهبت لأبعد مما تخيل ساكا أو أي من جماهير الفريقين.

الكرة كانت عالية لدرجة عبورها من المدرجات التي كان يملؤها مشجعو بودو/جليمت المتحفزون، خرجت من الملعب ولكنها عادت مصطدمة بمنزل من المنازل التي توجد في قلب استاد "أسبميرا" معقل الفريق النرويجي الموجود في مدينة بودو والذي يعد أهم فرقها.

توجد منازل داخل الملعب لا تزال قائمة، استغلها سكانها وقاموا بإطلالة من النوافذ على الملعب مباشرة ويتمتعون بالتأكيد بميزة استثنائية بالمشاهدة المجانية لكل مباريات فريق المدينة.

أثناء عمليات توسعة الملعب وتطويره والتي جرت بدايات الألفية الجديدة، وجعلته يستوعب ما حدوده 9 آلاف متفرج، رفض هؤلاء السكان الخروج من محيط الملعب، ليكرمهم النادي بإدخال بيوتهم ضمن حيز الملعب ويمنحهم القدرة على مشاهدة كل مبارياته.

حينما أطلق ساكا تصويبته، أصابت بالرعب أحد القاطنين في تلك المنازل، الكرة ارتطمت بنافذة منزله وعادت مجددًا دون أن تحدث أي تلفيات.

قابل قاطن المنزل الصورة برد فعل ضاحك ولكنه مندهش مما حصل في ذات التوقيت، وكانت اللقطة مرصودة بكاميرات البث التليفزيوني في الملعب، ليرى العالم هذه اللقطة الطريفة.