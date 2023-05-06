فيديو | لقطة صادمة .. الأمن الياباني يٌغضب جماهير الهلال في النهائي الآسيوي

تصرف غريب من المسؤولين عن الملعب

shahid

واقعة صادمة حدثت على ملعب سايتاما 2002 خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

الهلال تعادل بهدف لكل فريق على أرضه في الرياض، ليكون مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية على حساب نظيره الياباني العنيد الذي ظهر بشكل جيد في الذهاب.

الكاميرات التقطت لقطة صادمة من ملعب سايتاما، بعدما قامت أجهزة الأمن في المدرجات بإزالة العديد من اللافتات الخاصة بجماهير الهلال دون أي مبرر واضح.

وفي الوقت الذي مُنعت فيه جماهير الهلال من رفع لافتات، سمح الأمن لجمهور أوراوا برفع لافتاته بصورة عادية، رغم احتوائها على العديد من العبارات الاستفزازية للفريق المنافس.

يُشار إلى أن الهلال يبحث عن لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ4 الأخيرة، حيث كان قد تُوج باللقب عامي 2019 و2021.

Shahid