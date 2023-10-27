فيديو | بعد لقطة رونالدو التاريخية .. ثنائي الهلال الأجنبي يحتفل بـ"لا إله إلا الله"

مشهد رائع جديدة في من محترفي دوري روشن السعودي

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احتفل نجوم نادي الهلال، داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض؛ بعد الفوز على الأهلي، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الهلال فاز على النادي الأهلي (3-1)، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وانتشر مقطع فيديو رائع بعد نهاية الكلاسيكو، يظهر الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش، وهما يرددان "لا إله إلا الله.. الهلال"، مع باقي زملائهم السعوديين، داخل غرفة الملابس، احتفالًا بالفوز.

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ويؤكد هذا الفيديو الرائع، مدى تأثر النجوم الأجانب، بعادات وتقاليد المسلمين عامة والسعوديين خاصة؛ بعد الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، الذي أصبح محط اهتمام العالم أجمع.

وفي وقتٍ سابق.. ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، وهو يردد "بسم الله"، قبل تنفيذ ركلة جزاء في إحدى مباريات منتخب بلاده البرتغال.

رونالدو على عكس ثنائي الهلال، كان يأخذ الأمر بجدية أكثر؛ خاصة أنه كان في كامل تركيزه، قبل تسديد ركلة الجزاء، والذي سجل منها هدفًا في شباك سلوفاكيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

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