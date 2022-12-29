فيديو | لقطة أسطورية لعب فيها بيليه ومارادونا سويًا

لقطة رائعة بين بيليه ومارادونا

بعد وفاة أسطورة كرة القدم بيليه، سارع عشاق النجم البرازيلي في نشر مقطع فيديو قديم له مع دييجو أرماندو مارادونا في مقابلة أجراها الأرجنتيني معه، وهم يلعبون الكرة بالرأس.

فعلى الرغم من اعتبارهما منافسان على مر التاريخ، شارك بيليه مارادونا في لقطة رائعة على الشاشة، يتم تداولها الآن لكي تكون خالدة في علاقة الثنائي.

حاول الجمهور البرازيلي على مدار التاريخ ترسيخ أسطورة الأفضلية المطلقة لبيليه كأفضل لاعب لمس الكرة، ومن جانبه حاول المعسكر الأرجنتيني فرض نفس الشيء مع مارادونا.

لكن في مقطع الفيديو، يظهر الثنائي وهو يلعب كرة القدم بتناغم مدهش، أشعل حماس الحاضرين داخل الستوديو، وألهبت اللقطة مشاعر من يشاهدها الآن بعد وفاة الثنائي التاريخي.

وفي نهاية المقطع نرى مارادونا وهو يتجه ناحية بيليه من أجل معانقته، في لقطة رائعة يتم نشرها الآن، والحديث عن مدى الافتقاد الذي يشعر به عشاق الكرة تجاه هؤلاء الأساطير.