فيديو | لفتة إنسانية رائعة من فهد المفرج في ليلة تتويج الهلال

الجميع يستحق الاحتفال في معسكر الزعيم

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قدم فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال السعودي، لفتة رائعة خلال احتفالية الزعيم مع جماهيره بلقب الدوري السعودي.

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وأقام الهلال حفلًا رائعًا في ملعب "المملكة آرينا"، أمس الجمعة، بحضور جماهيره وإدارته والجهاز الفني واللاعبين، للاحتفال بلقب دوري روشن للمحترفين.

وتداولت جماهير الهلال مقطع فيديو يظهر المفرج وهو يقوم باصطحاب أحد العمال في فريق الكرة للاحتفال مع اللاعبين أثناء رفع الكأس.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث ظهر المفرج وبدا مصرًا على اصطحاب العامل الذي كان يقف بعيدًا عن منصة التتويج.

وشارك كل لاعبي الهلال في رفع الكأس، وبينهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي لعب 3 مباريات فقط قبل تعرضه لإصابة الرباط الصليبي.

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يذكر أن الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، حيث تصدر الزعيم جدول الترتيب الدوري بـ93 نقطة، متفوقًا بفارق 14 نقطة على النصر، صاحب المركز الثاني، قبل الجولة الختامية.

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