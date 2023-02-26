فيديو | لا يتوقف عن مطاردة كريستيانو رونالدو .. ليونيل ميسي يسجل الهدف 700 في مسيرته مع الأندية

ميسي سجل الهدف رقم 700 في مسيرته مع الأندية في شباك مارسيليا في قمة الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان إلى رقم تاريخي في مسيرته، بعدما سجل الهدف رقم 700 له في مسيرته مع الأندية.

الهدف رقم 700 لميسي في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات جاء مساء الأحد في شباك أولمبيك مارسيليا، في قمة الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وسجل ميسي هدفه في الدقيقة 29 من زمن المباراة، بصناعة من الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعدما أهدى الأرجنتيني هدفًا إلى كيليان قبل أربعة دقائق من هدفه التاريخي.

ميسي سجل 28 هدفًا في مسيرته مع باريس سان جيرمان، ليضيفها إلى رصيد 672 هدفًا سجلها مع برشلونة الإسباني، ليرتفع رصيده إلى الهدف رقم 700.

وأصبح ميسي إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعبان الوحيدان اللذان وصلا إلى 700 هدف في مسيرتهما مع الأندية، بعدما وصل "صاروخ ماديرا" إلى هذا الرقم في وقت سابق من الموسم الحالي.