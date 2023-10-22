فيديو | "لا تبكٍ" .. مورينيو يُطرد بسبب تصرفه مع مدرب مونزا

شاهد ماذا فعل مورينيو خلال مباراة روما ومونزا

لا يتوقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن إثارة الجدل، حيث واصل هوايته خلال مباراة روما ومونزا بالدوري الإيطالي.

وحقق روما الفوز على مونزا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقام مورينيو في الدقائق الأخيرة من المباراة، بالسخرية من رافاييل بالادينو مدرب مونزا، حيث أشار له بالبكاء بسبب اعتراضه على حكم المباراة.

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وتدخل حكم المباراة حيث توجه إلى مورينيو وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء، ليترك المدرب الملعب ويخرج قبل نهاية اللقاء بلحظات قليلة.

ورفع روما رصيده إلى النقطة 14 في المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد مونزا عند 12 نقطة بالمركز الثاني عشر.