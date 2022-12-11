فيديو | كيف كان أول لقاء بين الشهراني والعويس بعد إصابته في كأس العالم؟

أول لقاء يجمع بين الشهراني والعويس بعد واقعة مونديال قطر

ظهر ياسر الشهراني الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، في مقر الزعيم في العاصمة السعودية الرياض، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها رفقة المنتخب السعودي، خلال منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية بعد تدخل عنيف غير مقصود من زميله محمد العويس، تسبب في ابتعاده عن مونديال قطر، وأجرى عمليتين جراحيتين، بعد أن تم نقله إلى المستشفى.

وحرص الشهراني على زيارة تدريبات فريق نادي الهلال، في مقر النادي بالرياض، من أجل مؤازرة زملائه اللاعبين، قبل عودة نشاط دوري روشن للمحترفين.

وتوجه له جميع اللاعبين لمصافحته، بينهم محمد العويس حارس مرمى الفريق، حيث قام باحتضانه ومصافحته، وسط أجواء رائعة.

ويستعد فريق نادي الهلال لعودة دوري روشن للمحترفين بعد 60 يومًا من التوقف، حيث سيلعب أمام الباطن مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة التاسعة.