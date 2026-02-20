فيديو | كومباني: تصريحات مورينيو بشأن العنصرية ضد فينيسيوس خطأ قيادي فادح

شن فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ هجومًا حادًا على جوزيه مورينيو بسبب دفاعه عن نادي بنفيكا في واقعة العنصرية المزعومة ضد فينيسيوس جونيور.

وأكد كومباني أن تبرير مورينيو للموقف بوجود أساطير سود في تاريخ النادي هو منطق مغلوط ولا ينفي حدوث الإساءة في الوقت الحاضر.

وأوضح المدرب البلجيكي أن رد فعل فينيسيوس كان صادقًا ولا يمكن تزييفه، مشددًا على ضرورة دعم اللاعب بدلاً من انتقاد طريقة احتفاله بالأهداف.

واستعاد كومباني ذكريات والده مع العنصرية في الستينيات ليشير إلى أن صمت اللاعبين قديمًا لم يكن اختيارًا بل لعدم وجود منصات للتعبير مثل اليوم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة الحقيقية تتطلب الاعتراف بالخطأ والنمو بدلاً من محاولة تبرير التصرفات العنصرية أو تشتيت الانتباه عنها.