فيديو.. كوفاسيتش "الخائن" يحتفل بهدف تشيلسي في مانشستر سيتي!

الكرواتي يثير الجدل..

سجل الإنجليزي الشاب كول بالمر هدفًا متأخرًا من ركلة جزاء قاد به تشيلسي للتعادل مع مانشستر سيتي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.

من أغرب ردود الفعل على هذا الهدف، رد فعل لاعب وسط مانشستر سيتي الحالي وتشيلسي السابق، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

كان الكرواتي الدولي يقف خلف بالمر وهو يراقب تسديده للركلة، وما إن نجح اللاعب صاحب الـ 21 عامًا في إيداع الكرة شباك إيدرسون، ظهر بوضوح رد فعل كوفاسيتش الذي كان سعيدًا بوضوح.

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مشجعو تشيلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخذوا الأمور على محمل الجد، واحتفوا باحتفال كوفاسيتش بالهدف، واصفين إياه بأنه "لا يزال رجلهم".

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كوفاسيتش شارك في أكثر من 200 مباراة برفقة تشيلسي وحصد العديد من الألقاب لعل أبرزها التتويج مع "البلوز" بلقب دوري أبطال أوروبا 2021.