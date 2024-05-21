فيديو | بـ"كلمات حاسمة" .. رسالة علي البليهي بعد التقليل من إنجاز الهلال والتشكيك في المشروع السعودي

علي البليهي لم يصمت..

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رد النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على "التقليل" من إنجاز الزعيم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الهلال على بُعد مباراتين فقط، من تحقيق "دوري بلا هزيمة"؛ بعد أن حسم الفريق اللقب بشكل رسمي، منذ أسبوعين تقريبًا؛ وهو ما دفع البعض لترديد مقولة أن المسابقة ضعيفة.

أيضًا.. هُناك بعض الأصوات العالمية، التي تحاول التشكيك في المشروع الرياضي السعودي؛ من خلال "التقليل" من قوة مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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وعن ذلك يقول البليهي، في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "كل نجوم العالم عندنا وما تسميها قوة.. أجل وين القوة؟!".

وشدد مدافع الزعيم الهلالي، على أنه وباقي زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيقاتلون من أجل إنهاء مسابقة دوري روشن للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، بدون أي هزيمة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق 29 انتصارًا و3 تعادلات، خلال 32 مباراة في مسابقة الدوري، قبل جولتين فقط من النهاية.

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