فيديو | كريم بنزيما يظهر لأول مرة بعد أزمة لؤي ناظر .. ولوران بلان في معسكر إسبانيا

الاتحاد أعلن تعاقده مع الأب الروحي لبنزيما رسميًا..

حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على الالتقاء بزملائه في معسكر مدينة أليجانتي الإسبانية، ظهر اليوم، بعد سفر بعثة الفريق لخوض المعسكر التحضيري للموسم الرياضي الجديد.

المهاجم الفرنسي ظهر للمرة الأولى في تجمع الاتحاد، بعد أزمة استقالة لؤي ناظر، من رئاسة الشركة غير الربحية، والتي تم قبولها من قِبل وزارة الرياضة، بعد أيام فقط من فوزه بمقعد الرئاسة بالتزكية في انتخابات الجمعية العمومية، في 20 يونيو الماضي.

وتورط كريم بنزيما في الأزمة التي تسببت في استقالة لؤي ناظر من رئاسة الاتحاد، بعد تدخل مفاجئ تسبب في تعطل مفاوضات النادي مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، رغم التوصل لاتفاق على كافة الإجراءات، وهو الأمر الذي دفع ناظر لرفع طلب الاستقالة، اعتراضًا على وجود تدخل في شؤون الصفقات وملف المدير الفني الجديد.

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وأعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم (السبت)، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، بعد الاتفاق معه بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، فيما تواجد المدرب في معسكر إسبانيا، للالتقاء باللاعبين، والاستعداد لقيادة التدريبات الجماعية للمرة الأولى.

وأفادت تقارير بأن بنزيما اشترط على إدارة الاتحاد، بأن يكون المدير الفني الجديد ناطقًا باللغة الفرنسية، ليصبح لوران بلان خيارًا مرشحًا بقوة قبل إتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد عددًا من المباريات الودية خلال معسكراته التحضيرية في البرتغال وإسبانيا، ثم رحلة إيطاليا، حيث يستهلها بملاقاة إليتشي، ثم إشبيلية على كأس أنطونيو بويرتا، ثم ريال بيتيس، ثم إنتر الإيطالي.