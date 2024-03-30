فيديو | كريم بنزيما يتسبب في صدمة لجروهي مع جماهير الاتحاد

حالة نحس غريبة تلازم النجم الفرنسي

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أثارت ركلة الجزاء التي أهدرها النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، استفزاز مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد.

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ونجح اتحاد جدة في الفوز على نظيره الفيحاء (3-1)، أمس الجمعة، ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع العميد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بالبطولة، فيما ظل الفيحاء في المركز الثامن بـ32 نقطة.

وشهدت الدقيقة 19 ركلة جزاء لفريق الاتحاد تحصل عليها اللاعب أحمد الغامدي، لكن فشل اللاعب كريم بنزيما في ترجمتها إلى هدف، وهي الركلة الرابعة المهدرة من النجم الفرنسي خلال الموسم الحالي مع الاتحاد، حيث سبق وأن أضاع 3 ركلات في مختلف المسابقات.

وتداولت جماهير الاتحاد مقطع فيديو للحارس مارسيلو جروهي، الذي شاهد المباراة مع مجموعة من أنصار العميد، حيث ترقب تسجيل بنزيما لهدف والاحتفال مع الحضور، لكن المهاجم الفرنسي أحبطه ووقف في مكانه وكأنه يشعر بصدمة متعجبًا من حالة النحس التي تلازم "بنزيما".

ويعاني بنزيما من حالة نحس شديدة مع الاتحاد، حيث شهدت مباراة الفيحاء عودته للمشاركة من جديد بعد التعافي من الإصابة، التي غيبته عن آخر 5 مباريات للفريق ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الأول بغرابة شديدة.

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وكان بنزيما قد انضم لصفوف الاتحاد الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد بعد مسيرة امتدت 14 عامًا، حيث شارك النجم الفرنسي مع النمور في 23 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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