فيديو | كريم بنزيما يواصل "عادته السيئة" مع الاتحاد ضد إشبيلية .. والمبرر أرضية الملعب!

ماذا فعل كريم بنزيما؟..

واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، "عادته السيئة" منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صيف عام 2023؛ وهذه المرة في المباراة الودية ضد إشبيلية الإسباني.

الاتحاد يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية - حاليًا -، على هامش المعسكر الإعدادي المقام في إسبانيا، ضمن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة الودية؛ أهدر بنزيما "ركلة جزائية"، تحصل عليها هو بنفسه؛ وذلك استكمالًا لما كان يفعله في اللقاءات الرسمية مع العميد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بنزيما أهدر "3 ركلات جزاء" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في المباريات الرسمية بالموسم الرياضي الماضي 2023-2024، اثنتان منهم في دوري روشن للمحترفين، وواحدة في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى أخرى في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية".

المثير في الأمر.. أن بنزيما نظر إلى أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، الخاص بنادي إشبيلية، والذي يحتضن المباراة الودية؛ كما لوكان يلومها على ضياع ركلة الجزاء.

جدير بالذكر أن بنزيما ابتعد عن معظم مباريات الاتحاد، في الموسم الرياضي الماضي؛ بسبب خلافات مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، ثم المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اللذين قادا الفريق الأول على التوالي، قبل إقالتيهما بشكل رسمي.