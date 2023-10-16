فيديو | كريستيانو رونالدو ينجو من الإصابة بعد تدخل أحد المشجعين

جماهير النصر شعرت بـ"الرعب" بسبب كريستيانو رونالدو

تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لموقف محرج جديد، خلال مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة.

المنتخب البرتغالي يحل ضيفًا - حاليًا - على نظيره البوسني، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

وخلال مجريات الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 39، اقتحم أحد المشجعين، ملعب المباراة، عندما كان رونالدو يقف بالقرب من خط التماس.

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رجال أمن الملعب قاموا بالتدخل سريعًا، لإبعاد المشجع عن الأسطورة البرتغالية، الذي وجد نفسه يقف وسط عددٍ هائل من الأشخاص.

وبعد نجاح رجال الأمن، في إبعاد المشجع.. ظهر كريستيانو رونالدو، وهو يمسك بكاحل قدمه، متأثرًا بـ"الإصابة"؛ بسبب التدافع.

لكن.. رونالدو عاد واستكمل المباراة بشكل طبيعي للغاية؛ ليطمئن نادي النصر ومنتخب بلاده، بشأن حالته الصحية، بعد هذه الواقعة.

جدير بالذكر أن رونالدو، سجل هدفين خلال الشوط الأول من عمر المباراة، والذي انتهى بتقدم منتخب البرتغال (5-0) على البوسنة.