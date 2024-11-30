فيديو | كريستيانو رونالدو يلبي طلب مدرب ضمك ومشجع الهلال

الجميع يتحول إلى مُعجب في حضور الدون

تجاوز تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، على الجماهير السعودية وامتد إلى لاعبي المنافسين والمدربين، وكان آخرهم الروماني كوزمين كونترا، مدرب ضمك.

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وتمسك كوزمين كونترا، بالحصول على توقيع كريستيانو رونالدو، عقب انتهاء المباراة التي جمعت النصر بضيفه ضمك، أمس الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقاد رونالدو، العالمي، لتحقيق الفوز على ضمك بنتيجة (2-0)، حيث كان صاحب هدفي اللقاء في الدقيقتين 17 من ضربة جزاء و79.

وتداولت جماهير النصر، مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين على منصة "X" (تويتر سابقًا)، كواليس اللقاء بين مدرب ضمك وكريستيانو، حيث أخرج كوزمين قميصًا للنصر وطلب من الدون أن يوقع له على القميص للاحتفاظ به.

كما نشرت الجماهير، مقطع آخر لأحد جماهير نادي الهلال وهو يحصل على قميص النصر بتوقيع النجم البرتغالي.

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ورفع رونالدو رصيده التهديفي إلى 9 أهداف هذا الموسم كثاني أفضل هدّاف في المسابقة حتى الآن، خلف مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش، المتصدر بفارق 3 أهداف، بينما وصل الدون إلى هدفه الـ15 إجمالًا في جميع المسابقات.

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