فيديو | كأس آسيا لم تسلم .. التحكيم السعودي يُثير الجدل خارج دوري روشن!

لقطة مثيرة للجدل في كأس آسيا

يبدو أن التحكيم السعودي لن يكتفي بإثارة الجدل في دوري روشن السعودي فقط، بل سينقل إثارته للجدل أيضًا إلى بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

وعانت الأندية في بطولة دوري روشن السعودي، من الأخطاء التحكيمية من الحكام المحليين، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بجلب حكام أجانب بشكل مستمر في المباريات.

وخلال مباراة الصين وطاجيكستان في بطولة كأس آسيا 2023، ألغى الحكم السعودي محمد الهويش هدفًا لصالح المنتخب الصيني في مرمى طاجيكستان في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهويش قرر إلغاء الهدف الذي جاء عن طريق ركلة ركنية وضعها لاعب الصين بالرأس في مرمى طاجيكستان، حيث قام بالعودة إلى تقنية الـ"VAR"، واكتشف وجود لاعب صيني أمام المرمى، اعتبره الحكم متداخل في الكرة.

واحتسب محمد الهويش تسلل لمصلحة منتخب طاجيكستان، رافضًا أن يحتسب هدف انتصار المنتخب الصيني في الوقت القاتل من المباراة، ليُثير الجدل بين الجماهير.