فيديو| كاسيميرو يفتتح سجله الدولي بهدفه في شباك بيرو

تقدم منتخب البرازيل على منتخب بيرو بأربعة أهداف دون رد في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكوبا أمريكا 2019.

سجل كاسيميرو أول الأهداف في الدقيقة 12، تلاه روبرتو فيرمينو في الدقيقة 19، ثم إيفرتون في الدقيقة 32 وأخيراً داني ألفيس في الدقيقة 54..

هذا الهدف كان أول أهداف كاسيميرو بقميص منتخب البرازيل في مباراته الدولية رقم 39، كما كانت أول تسديدة له على المرمى في كوبا أمريكا من أصل 5 مباريات خاضها في المسابقة القارية.

1 - Casemiro scored his first goal for 🇧🇷, in his 39th cap for La Canarinha; that was also his first shot on target in tournaments (5 games played). Joy. #CopaAmerica pic.twitter.com/7BXarT3UML

فيما كان الهدف الثالث الذي سجله إيفرتون، هو ثاني أهدافه في تلك النسخة من كوبا أمريكا، وثاني أهدافه من خارج منطثة الجزاء أيضاً، فقط إدواردو فارجاس مهاجم تشيلي سجل نفس العدد من خارج المنطقة في تلك البطولة.

2 - Against , 🇧🇷 scored his second goal in the 2019 Copa America, both from outside the box; only 's Eduardo Vargas has scored as many goals from long range in this tournament. Talent.#CopaAmerica pic.twitter.com/dm8uqdtir3