فيديو| كاسيميرو يفتتح سجله الدولي بهدفه في شباك بيرو

إيفرتون يصارع فارجاس على التسجيل من خارج المنطقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقدم منتخب البرازيل على منتخب بيرو بأربعة أهداف دون رد في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكوبا أمريكا 2019.

سجل كاسيميرو أول الأهداف في الدقيقة 12، تلاه روبرتو فيرمينو في الدقيقة 19، ثم إيفرتون في الدقيقة 32 وأخيراً داني ألفيس في الدقيقة 54..

هكذا سجل كاسيميرو أول أهداف اللقاء بعد دربكة في صفوف دفاع بيرو!#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/L4ALP5zR3y — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 22, 2019

هذا الهدف كان أول أهداف كاسيميرو بقميص منتخب البرازيل في مباراته الدولية رقم 39، كما كانت أول تسديدة له على المرمى في كوبا أمريكا من أصل 5 مباريات خاضها في المسابقة القارية.

1 - Casemiro scored his first goal for 🇧🇷, in his 39th cap for La Canarinha; that was also his first shot on target in tournaments (5 games played). Joy. #CopaAmerica pic.twitter.com/7BXarT3UML — OptaJavier (@OptaJavier) June 22, 2019

فيما كان الهدف الثالث الذي سجله إيفرتون، هو ثاني أهدافه في تلك النسخة من كوبا أمريكا، وثاني أهدافه من خارج منطثة الجزاء أيضاً، فقط إدواردو فارجاس مهاجم تشيلي سجل نفس العدد من خارج المنطقة في تلك البطولة.

2 - Against , 🇧🇷 scored his second goal in the 2019 Copa America, both from outside the box; only 's Eduardo Vargas has scored as many goals from long range in this tournament. Talent.#CopaAmerica pic.twitter.com/dm8uqdtir3 — OptaJavier (@OptaJavier) June 22, 2019

وحال استمرار النتائج الحالية بتقدم فنزويلا على بوليفيا 2-0، يتأهل المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة بـ7 نقاط، يليه فنزويلا بـ5 نقاط، ثم يخوض منتخب بيرو صراع أصحاب المركز الثالث بـ4 نقاط.