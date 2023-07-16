فيديو | قلبه لا يزال معلقًا ببرشلونة .. تصرف مثير من ليونيل ميسي في ميامي!

ميسي لم يفقد اتصاله العاطفي بنادي برشلونة رغم انتقاله رسميًا إلى إنتر ميامي..

لا يزال قلب الأرجنتيني ليونيل ميسي معلقًا بنادي برشلونة الإسباني الذي رحل عن صفوفه في صيف 2021 متوجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله في الصيف الحالي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

برشلونة كان يحلم بعودة ميسي من جديد إلى صفوفه في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، قبل أن تنهار العملية بالكامل في أقل من 24 ساعة، بعدما قرر الأرجنتيني الانتقال إلى فريق بضغوط أقل.

أحد الحسابات على موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو من داخل منزل ميسي في مدينة ميامي الأمريكية، حيث تمكن أحد جيران الأرجنتيني من التقاط فيديو لمدة 23 لنجم إنتر ميامي الجديد.

وفي مقطع الفيديو، يجلس ميسي مسترخيًا وهو يرتدي سروالًا قصيرًا يحمل شعار نادي برشلونة، مما يؤكد عدم انفصال الأرجنتيني عن النادي الكتالوني.

مقطع الفيديو شهد رواجًا هائلًا بطبيعة الحال، لدرجة أنه تمت مشاهدته أكثر من 1.1 مليون مرة، ونشرته عدة صحف على رأسها صحيفة "سبورت" الإسبانية.

يذكر أن إنتر ميامي أعلن أخيرًا عن تعاقده رسميًا مع ميسي، بعد فترة من التكهنات بأن الصفقة قد لا تتم في نهاية المطاف.