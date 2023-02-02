فيديو | قطع يده .. مشجع عاري لبوكا يثير الجدل في مدرجات "لا بومبونيرا"

أحد مشجعي بوكا جونيورز قام بتصرف غير مألوف أدى إلى قطع يده.

جاء تصرف أحد مشجعي بوكا جونيورز خلال مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الأرجنتيني 2023 ليثير الكثير من القلق والخوف، بعد تعرضه لإصابة بالغة.

ويشتهر بوكا جونيورز بمشجعيه المتحمسين، ولكن ما حدث لهذا المشجع كان غريبًا وصادمًا، بعد محاولته من القفز من درجة إلى أخرى في ملعب "لا بومبونيرا"، خلال المواجهة بوكا جونيورز ضد أتلتيكو توكامان في الجولة الافتتاحية من الدوري الأرجنتيني.

المشجع، وحسبما أظهرت العديد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاول القفز من درجة في الملعب إلى درجة أخرى، لكن يده علقت في الأطراف الحادة من السياج بين الدرجتين.

ومع إدراك عمال الملعب لصعوبة الموقف بالنظر إلى وزن المشجع، تدخلوا في محاولة سريعة لإنقاذه، خاصة لأنه بدأ ينزف بشدة من يده المعلقة في السياج.

وتُظهر الصور أن المشجع فقد وعيه على الفور بعد تحريره من قبل رجال الأمن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.