فيديو | "قدم رقصة نادرة أمام عشاق الهلال وكشف شعوره ضد الاتحاد" .. جيسوس يخطف الأنظار

لقطة جيسوس النادرة بعد التأهل لنهائي الكأس..

قام البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بتصرف مفاجئ مع جماهير الفريق الأول لكرة القدم، عقب التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعد تخطي عقبة الاتحاد في المربع الذهبي، بهدفين مقابل واحد، مساء يوم الثلاثاء؛ حيث ينتظر الفائز من مباراة النصر والخليج.

جيسوس وفي تصرف نادرًا ما يقوم به، قدّم رقصة أمام جماهير الهلال، الحاضرة في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة؛ احتفالًا بالتأهل إلى النهائي.

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وعن ذلك يقول المدير الفني البرتغالي، في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو: "أشكر الجماهير الهلالية؛ لقد ساندت الفريق في جدة، كما لو كنا في ملعبنا.. لم أشعر أبدًا أننا نلعب في أرض المنافس".

وعلى جانب آخر.. اعترف جيسوس، بأن مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كانت الكلاسيكو الأصعب أمام الاتحاد، من بين الـ7 لقاءات التي جمعت الفريقين في 2023-2024، وانتصر فيهم الزعيم جميعًا.

وبالرغم من ذلك.. أكد جورج جيسوس، على أنه كان لديه إيمانًا كاملًا، بأن الهلال يستطيع تسجيل هدف الفوز والتأهل إلى النهائي، حتى بعد طرد متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقيقة 41.

وتغزل جيسوس، في نجمه الدولي السعودي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا على أنه لا يتعب أبدًا، ويقدّم نفس المجهود الفني والبدني، حتى الدقيقة 90.

وشدد مدرب الهلال، على أن سعود تطور كثيرًا، من الناحيتين الدفاعية والهجومية، واصفًا إياه "من بين أفضل اللاعبين السعوديين".