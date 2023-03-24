فيديو| قتلتنا و"الأسوأ على الإطلاق".. مغنية نشيد إنجلترا ضد إيطاليا تبكي بعد الإهانات!

إهانات عديدة تكبدتها المغنية الإيطالية الأمريكية

صحيح أن فوز إنجلترا على إيطاليا كان مهمًا لأنصار الأسود الثلاثة وكسر عقدة الآتزوري كان شيئًا يحتاجونه من وقت طويل، إلا أن هناك ما شغل الأنظار أكثر من نتيجة المباراة.

الأداء الكارثي لنشيد "God save the king" الوطني الإنجليزي من المغنية الإيطالية الأمريكية إلينورا، وصف على مختلف الصحف الإنجليزية بأنه "اغتيال" للنشيد المرموق، وتمت السخرية منها بضراوة من قبل المشجعين الإنجليز على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعض المشجعين كتبوا "قتلتنا".. وآخرين وصفوا أداءها للنشيد بأنه "الأسوأ على الإطلاق!".

لم تكن إلينورا في أفضل حالاتها وهي تنشد النشيد قبل بداية المباراة، فقدت النوتة الافتتاحية وشوهدت وهي تضع يدها على أذنها محاولة سماع أحد يلقنها أثناء العزف.

الجماهير بدأت في التصفير ولكن بعد ذلك غنوا خارج إيقاع إلينورا تمامًا، بالإضافة إلى لاعبي الأسود الثلاثة الذين بدوا مستغربين مما يحدث.

إلينورا البالغة من العمر 28 عامًا قالت باكية في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل" عقب المباراة: "أنا غاضبة بسبب ما حدث، لأنني أردت أن أكون مثالية في ذلك اليوم، ولكن ما حدث لم يكن كذلك".

وأضافت: "واجهت مشكلة تقنية في سماعة الأذن الخاصة بي، حاولت بشتى الطرق اللحاق بإيقاع صوت الملعب، ولكن الأوان قد فات، تدربت 3 أيام على النشيد وواثقة من إتقانه، ولكن على أرض الملعب كانت هناك مشكلة تقنية".

ثم ظهرت في فيديو وهي تغني الأغنية خارج الملعب ولكن بشكل جيد محاولة مصالحة الجماهير الإنجليزية.