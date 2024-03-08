فيديو | "من قبر جيسوس إلى نكتة الرقم القياسي" .. جدال جديد في البرازيل بعد إنجاز الهلال التاريخي

الهلال يكتب التاريخ مع جورج جيسوس..

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اشتعل جدال "على الهواء" في أحد البرامج الرياضية البرازيلية؛ بعد قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ لتحطيم الأرقام القياسية.

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الهلال وصل بعد الفوز على الرياض (3-1)، مساء يوم الجمعة، في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى الانتصار السابع والعشرين على التوالي؛ ليعادل رقم الفريق الويلزي نيو ساينتس.

وعن ذلك.. قالت موسوعة جينيس في رسالة إلى صحيفة "الرياضية"، إن الهلال عادل الرقم القياسي العالمي بشكل مبدئي، في انتظار مراجعة المعلومة التي نشرتها صحيفة "الجرافيكو" الأرجنتينية، بأن سبارتا براج التشيكي، حقق 50 انتصارًا متتاليًا، في بداية التسعينات من القرن الماضي.

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وتغنى الإعلامي تياجو أسمار، بإنجاز جيسوس التاريخي، مؤكدًا على أنه تحقق بدون النجم الأول في الفريق، الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.

أسمار أشار إلى أن المدير الفني البرتغالي، الذي سبق له تدريب فلامنجو البرازيلي، أسقط الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، والنجم الفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد، في طريقه للوصول إلى هذا الرقم التاريخي.

ومن ناحيته.. رد ضيف البرنامج فلافيو برادو، على حديث أسمار؛ قائلًا: "هذه نكتة.. رقم جيسوس عادي؛ لقد تساوى مع فريق ويلزي".

وأضاف برادو في حديثه: "هل أحد منا كان يعلم رقم الفريق الويلزي من الأساس؟!.. الآن نادي عربي حقق ذلك؛ فلا أهمية للحديث عن الموضوع أساسًا".

وواصل فلافيو سخريته من إنجاز جيسوس، مع التقليل من مسابقة دوري روشن للمحترفين؛ بقوله: "إذا لعب مانشستر سيتي الإنجليزي في السعودية، سيحقق 100 انتصار متتالي".

جدير بالذكر أن فلافيو برادو كان له تصريح مثير في وقتٍ سابق؛ عندما قال فيه: "سيكتبون عل قبر جورج جيسوس، إنه درب نيمار".

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