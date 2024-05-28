فيديو | قائد الاتحاد الجديد .. تصرف ملفت من نجولو كانتي تجاه جماهير العميد عقب الخسارة أمام النصر

الاتحاد أنهى الموسم بأسوأ صورة ممكنة!

ختم الاتحاد موسمه الكروي بأسوأ صورة ممكنة، حيث خسر أمام النصر في ملعب الأول بارك ضمن الجولة الختامية لدوري روشن السعودي 4-2 وفقد فرصته بالتأهل إلى كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

الاتحاد الذي بدأ الموسم بطلًا لدوري روشن خرج منه بصفر كبير، حيث خرج أمام الهلال في دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وخسر أمامه نهائي السوبر السعودي في أبو ظبي، وقد أنهى موسمه في المركز الخامس خلف الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

نجولو كانتي نجم وسط العميد قام بتصرف مُلفت عقب نهاية مواجهة مساء أمس الإثنين أمام النصر، إذ طلب من زملائه اللاعبين التوجه للجماهير الحاضرة في ملعب الأول بارك للاعتذار لهم عن الموسم المخيب، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو نشره الإعلامي علاء سعيد.

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الاتحاد تعاقد مع كانتي بداية الموسم الجاري بجانب الثلاثي الأجنبي، فابينيو ولويز فيليبي وكريم بنزيما، ويُمكن الجزم أنه كان التعاقد الوحيد الناجح بين الأربعة في ظل المستويات المتواضعة التي قدمها الثلاثي الآخر.

العميد في طريقه للتخلي عن عدد من أجانبه أبرزهم أحمد حجازي قائد الفريق الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى تعيين كانتي القائد الجديد للفريق خاصة في ظل ما أظهره من شخصية والتزام وعقلية هذا الموسم.