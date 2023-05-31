تصريحات وزير الرياضة تثير الجدل عن صفقة ليونيل ميسي ونجوم العالم

رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، على إمكانية انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى الهلال، ودعم الاتحاد بـ"صفقات عالمية" ضخمة، قبل المشاركة في مونديال الأندية.

الاتحاد ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي.

وقال الفيصل في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، ردًا على سؤال بشأن قدوم ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى الدوري السعودي للمحترفين: "انتظروا الإعلان الرسمي من الأندية".

وأكد وزير الرياضة، على أنه لا يستطيع أن يتحدث عن أي صفقة، إلا إذا قام النادي نفسه، بالإعلان عنها وحسمها بشكل رسمي.

وبخصوص دعم نادي الاتحاد بصفقات عالمية، قبل المشاركة في المونديال.. أوضح الفيصل، أن هذا الأمر متروك لمجلس إدارة النادي، مشددًا على أن الوزارة ستقدّم الدعم اللازم للعميد ومختلف فرق المملكة.

وأشار عبدالعزيز الفيصل، إلى أن الوزارة وبدعم من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، تعمل على العديد من الإصلاحات، التي ستجعل الموسم القادم، أقوى ومليئًا بالعديد من المفاجآت الكروية.