فيديو: قالوا تسلل ثم تراجعوا عنه .. تسجيل لقاء ليفربول وتوتنهام يفجر فضيحة تحكيمية!

ما تفاصيل الحوار بين الحكم الرئيسي وحكام تقنية الفيديو في الهدف الملغي لليفربول ضد توتنهام؟

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم النقاب عن فيديو المحادثة التي دارت بين الحكم الرئيسي لمباراة توتنهام وليفربول يوم السبت الماضي في الجولة السابعة من البريمييرليج والتي أسفرت عن تفاصيل مثيرة.

حكم المباراة ألغى هدف التقدم لنادي ليفربول والذي سجله لويس دياز بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

لكن الإعادة أظهرت عدم وجود أي مخالفة، وهو ما دفع الريدز للاعتراض بشكل رسمي وطلب الحصول على تسجيل اللقاء، خاصة وأنّ توتنهام فاز بالمباراة بهدفين لهدف وكبّد فريق الميرسيسايد أول خسارة له في الدوري هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الاتحاد الإنجليزي مقطعًا للفيديو عن الحوار الذي دار بين الحكم الرئيسي سيمون هوبر مع طاقم حكام الفيديو وهما دارين إنجلاند ومساعده دان كوك، بجانب الحكم الرابع مايكل أوليفر.

وكشفت المحادثة عن أن مساعد حكم الفيديو أكد عدم وجود مخالفة في البداية بين محمد صلاح ودي فان، ثم بعدها تم التركيز على لقطة التسلل.

وبعد مناقشة بين حكم الفيديو والمسئول التقني لاختيار أفضل زاوية وتحديد الخطوط، أبلغ حكم الفيديو بأن اللقطة تسلل.

ولكن سرعان ما تراجع دان كوك وأخبر حكم الفيديو بأن هناك خطأ وأن الكرة ليست تسلل على الإطلاق.

وحاول المسئول التقني إيقاف المباراة وطلب من الحكم الرابع فعل ذلك، لكن اللعبة استمرت على أساس التسلل، ولم يكن ممكنًا احتساب الهدف.

جدير بالذكر أنّ اللقاء شهد حالتي طرد ضد ليفربول على كيرت جونز وكذلك ديوجو جوتا.