فيديو | في عيد ميلاده .. نجم الجزائر يبكي بحرقة في السعودية

الجولة العاشرة من الدوري السعودي انطلقت اليوم

Shahid

انطلقت اليوم الأحد مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي وشهدت ضمك والوحدة سلبيًا وفوز أبها على الفتح بهدفين نظيفين وانتصار الاتفاق على الخليج بهدف دون رد.

وتعرض جمال بلعمري نجم دفاع الجزائر لإصابة خلال مواجهة فريقه الخليج أمام الاتفاق أجبرته على مغادرة الملعب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

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المدافع الذي سبق أن ارتدى قميص الشباب بكى بحرقة بعد مغادرته الملعب، حيث التقطته عدسات الكاميرات ودموعه تنهمر خلال جلوسه على مقاعد البدلاء.

بلعمري صاحب الـ29 مباراة دولية مع الخُضر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33 وقد هنأه تويتر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح اليوم بتلك المناسبة وتمنى له يومًا سعيدًا، لكن يبدو أن يومه كان أسوأ مما توقع حيث انتهى بتلك الدموع. يُشار إلى أن مباريات الجولة العاشرة تُستكمل غدًا وتشهد لقاء القمة بين النصر والهلال في مرسول بارك.

Shahid