فيديو | فوضى في الصين .. اقتحام فندق إقامة بعثة النصر بسبب كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يتسبب في فوضى كبرى بالصين

تعيش الجماهير الصينية، حالة من "الهوس والجنون"؛ بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

رونالدو حضر مع النصر، إلى الأراضي الصينية، على هامش الجولة الشتوية التي يتخللها خوض الفريق "مباراتين وديتين"، قبل أن يتم إلغاءهما؛ بسبب إصابة الأسطورة البرتغالية.

ونظرًا لعدم قدرتهم على مشاهدة كريستيانو على أرضية الملعب، بعد إلغاء "المباراتين الوديتين"؛ حاولت الجماهير الصينية، رؤية الأسطورة البرتغالية، بطريقة أخرى.

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مقطع فيديو انتشر مساء اليوم الثلاثاء، أظهر اقتحام الجماهير الصينية بـ"أعداد كثيرة"، فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل مشاهدة كريستيانو رونالدو، والالتقاء به.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو، خلال اليومين الماضيين، أظهرت إصابته على مستوى العضلة الخلفية، وحاجته لفترة علاج تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

جدير بالذكر أن العقد الذي وقعه النصر مع الشركة الراعية لـ"جولة الصين"؛ يتضمن بندًا يلزم الأسطورة البرتغالية، على المشاركة في المباراتين الوديتين؛ لذلك تم إلغاءهما بعد إصابته، على أن يتم تحديد موعد جديد لهما.