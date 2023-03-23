فيديو | فوازير رمضان .. من هو نجم الأهلي السابق الذي حطم أرقام رونالدو وإبراهيموفيتش؟

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قرر موقع "جول" الخروج بسلسلة إلى متابعيه، لتوجيه بعض الأسئلة الكروية لاختبار معلومات عشاق كرة القدم.

بطل هذه الحلقة هو أحد أهم النجوم في الكرة السعودية، حيث تألق لسنوات مع الأهلي السعودي قبل رحيله معارًا إلى العربي القطري.

نجمنا الليلة هو "عمر السومة" المهاجم السوري الذي قام بتحطيم العديد من الأرقام القياسية لعظماء اللعبة مثل كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

رحلة السومة في الملاعب بها العديد من المحطات الهامة، مثل فشله في الاحتراف بنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي ومعاناته بالكويت.

العديد من المعلومات الهامة وغير المعروفة لكل المتابعين عن السومة نستعرضها في مقطع الفيديو التالي في الحلقة الأولى من فوازير رمضان..