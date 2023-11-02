فيديو | فقد القدرة على النطق .. صدمة يورجن كلوب بعد توديع مانشستر يونايتد لكأس الرابطة الإنجليزية!

كلوب شعر بالصدمة من توديع مانشستر يونايتد لكأس الرابطة الإنجليزية..

شعر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بالصدمة من سقوط مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في دور الستة عشر من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

كلوب تواجد في المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه على بورنموث بهدفين لهدف، في الدور نفسه من البطولة، في المباراة التي انتهت قبل نهاية مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بقرابة نصف ساعة.

وأثناء حضور المؤتمر، أخبر أحد الصحفيين كلوب بتأخر مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل بثلاثية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد"، ليشعر المدرب الألماني بالصدمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتمكن كلوب من الحديث بعد تلك الصدمة، واكتفى بتغيير تعبيرات وجهه، أكثر من مرة، في تأكيد على صدمته من الخبر.

وودع مانشستر يونايتد منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ليواصل "الشياطين الحمر" الانزلاق أكثر وأكثر في هوة النتائج السلبية خلال موسم 2023-2024.