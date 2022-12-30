مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي

النجم البرازيلي بيليه رحل عن عالمنا، ولكن مهاراته لا تزال عالقة في أذهان جميع المشجعين والمتابعين لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

بيليه توفى مساء أمس، الخميس، عن عمر يناهز 82 سنة، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، ليكون فصل النهاية في حياة أحد أعظم الأساطير في تاريخ اللعبة.

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بيليه وهو يقوم بحركات قام بها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزيدان ويوهان كرويف ورونالدينيو وغيرهم.

وقام المقطع بتسليط الضوء على مدى تأثير بيليه على كرة القدم الحديثة، بقيامه بجميع المهارات الفردية الرائعة قبل جميع هؤلاء النجوم بسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن بيليه قضى مسيرة مذهلة، بدأت باقتحامه الفريق الأول لسانتوس وعمره 15 سنة فقط، وقاد بعدها البرازيل للفوز بكأس العالم وهو في السابعة عشر من عمره في 1958.