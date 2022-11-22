فيديو | فرنسي أم سعودي؟ احتفالات جنونية لجوميس بانتصار الأخضر

مهاجم الهلال السابق تواجد في استاد لوسيل

تواجد الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السابق وجلطة سراي الحالي في استاد لوسيل في الدوحة خلال مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، وقد احتفل بانتصار الأخضر بجنون.

جوميس اعتاد إظهار المواقف الرائعة مع السعودية والشعب السعودي، ولم يفوت تقريبًا أي مناسبة إلا وقدم التهنئة أو المواساة، وقد توج ذلك باحتفاله بالفوز التاريخي اليوم في الدوحة.

الأخضر كان قد قلب تأخره بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الشوط الأول إلى فوز مذهل في الثاني بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

فرحة الأسد 'قوميز' من الملعب بفوز المنتخب 💙🇸🇦.#السعودية_الارجنتين pic.twitter.com/bjm9z3z8F2 — بيت الهلال (@baytAlhilal) November 22, 2022

الجمهور السعودي تداول عددًا من مقاطع الفيديو على تويتر تُظهر جوميس وهو يحتفل بشكل مذهل مع الجمهور السعودي بالانتصار الذي وضع الأخضر على رأس المجموعة الثالثة، وقد أعاد اللاعب تغريدها عبر حسابه الرسمي على المنصة الزرقاء.

الأخضر سيُواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ومن ثم سيكون ختام دور المجموعات أمام المكسيك في الـ30 من نفس الشهر.