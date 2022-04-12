فيديو | فان خال راقصًا.. احتفالات هولندية مجنونة بالعبور لربع النهائي

الاحتفال والرقص على أنغام شاكيرا

تأهل المنتخب الهولندي للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثية لهدف، في مواجهة تألق فيها عناصر البرتقالي.

ليضرب فريق المدرب لويس فان خال موعدًا هامًا مع الأرجنتين في ربع نهائي المونديال بعد تأهل الأخير على حساب أستراليا بفضل ليونيل ميسي.

الفريق الهولندي شوهد وهو يحتفل بطريقة رائعة بعد العودة إلى الفندق الذي يقيم فيه عناصر البرتقالي، حيث استقبلوا بالأغاني والأعلام الهولندية ووجوه اللاعبين الموضوعة على اللافتات.

واندمج لاعبي الفريق الهولندي بصورة جميلة مع هذا الترحاب ورقص الجميع في الممر على أنغام الموسيقى وسط حالة من الفرحة الكبيرة بالوصول لربع النهائي.

وجاء في آخر المقطع دخول المدرب لويس فان خال الذي صافح أكثر من شخص من الواقفين ورقص وهو يقوم بتصوير تلك الأحداث على أنغام أغنية المطربة شاكيرا الشهيرة "Waka Waka".